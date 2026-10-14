В Харьковской области 13 октября неизвестный убил пятерых украинских военных из автомата. Об этом сообщила глава управления медиаконтента украинской полиции Виктория Пономарева.
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