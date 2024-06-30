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СМИ: в Британии выступление Фараджа сорвали плакатом с Путиным

СМИ: в Британии выступление Фараджа сорвали плакатом с Путиным

Global Look Press/Artur Widak/ZUMAPRESS.com Выступление главы правой популистской партии Великобритании Reform UK Найджела Фараджа сорвали активисты, разместив позади политика плакат с президентом России Владимиром Путиным.

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