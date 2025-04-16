В Новгородской области заболеваемость гриппом и ОРВИ уменьшилась более чем на 10 процентов

Данные приводятся за период с 7 по 13 апреля Региональное управление Роспотребнадзора продолжает информировать о результатах текущего мониторинга эпидемиологической ситуации с респираторными инфекциями в Новгородской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии