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Без пересадок прямым рейсом: где сегодня отдохнуть российскому туристу

Без пересадок прямым рейсом: где сегодня отдохнуть российскому туристу

Жители России получили доступ к большему числу стран, прослывших туристическими центрами мир. Только за последнее время количество государств, готовых сотрудниках с отечественными путешественниками, выросло на четверть.

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