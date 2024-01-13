Без пересадок прямым рейсом: где сегодня отдохнуть российскому туристу

Жители России получили доступ к большему числу стран, прослывших туристическими центрами мир. Только за последнее время количество государств, готовых сотрудниках с отечественными путешественниками, выросло на четверть.
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