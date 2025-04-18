Предприниматель из Тульской области торговал на маркетплейсе сомнительными семенами овощей

Управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям Установлено, что на маркетплейсе в магазине "Русские семена" местный предприниматель предлагает к реализации семена овощей, сорта которых не внесены в Государственный реестр сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию.