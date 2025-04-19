Путин поручил составить список компаний, ушедших из РФ на фоне СВО

Президент России Владимир Путин поручил составить перечень компаний из недружественных стран, которые на фоне специальной военной операции (СВО) прекратили или сократили предпринимательскую деятельность в РФ.
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