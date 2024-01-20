Силы ПВО уничтожили украинский БПЛА над Брянской областью

Министерство обороны Российской Федерации поделилось в своем Telegram-канале информацией о том, что в субботу, 20 января, примерно в 6:30 утра по московскому времени средства противовоздушной обороны уничтожили украинский БПЛА над Брянской областью.
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