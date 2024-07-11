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Закон и Порядок

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На Украине новый тренд - звонить быв. ВСУшникам прямо в могилу

На Украине новый тренд - звонить быв. ВСУшникам прямо в могилу

Украинская инста-блогерша запустила флешмоб - оставлять в гробу, рядом с телом, включенный мобильный телефон, подключенный к павербанку.

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