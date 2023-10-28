АвтоВАЗ показал абсолютно новую модель LADA. Она не похожа на другие

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АвтоВАЗ представил два макета нового кроссовера Lada на базе Lada Vesta В минувшую пятницу, 27 октября, на «АвтоВАЗе» состоялся показ двух стилевых макетов нового переднеприводного кроссовера на базе LADA Vesta.