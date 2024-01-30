Налоговая требует с Олонецкого молочного комбината более 300 млн рублей

На комбинате уверены, что цель проверки разорение ОМК и передел молочного рынка. Появилась конкретная сумма, которую планирует взыскать налоговая с Олонецкого молочного комбината после проверки – 302 миллиона рублей.
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