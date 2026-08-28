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Царьград

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Юрист Южалин разъяснил права на обеденный перерыв сотрудника

Юрист Южалин разъяснил права на обеденный перерыв сотрудника

Руководитель юридической практики Alexander Yuzhalin пояснил, что обеденный перерыв по закону является временем отдыха.

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