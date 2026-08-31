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The Digital Camouflage shirt built to vanish from surveillance cameras

Berlin-based designer Simon Weckert has created a shirt designed to make its wearer invisible to AI-powered surveillance cameras, timed to the city’s rollout of automated facial-recognition monitoring at Kottbusser Tor.

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