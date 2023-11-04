14 советов от мастеров детейлинга как идеально вымыть автомобиль

Идеально вымыть автомобиль несложно, достаточно узнать ряд правил. | Фото: vipservicensk.ru. Сложно поспорить с тем, что любой чистый автомобиль выглядит намного лучше, чем такой же, но в грязи и присыпанный пылью.
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