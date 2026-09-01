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Мировое обозрение

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Путин: У властей ФРГ «кишка тонка» возобновить поставки газа из России

Путин: У властей ФРГ «кишка тонка» возобновить поставки газа из России

Владимир Путин после саммита ШОС в Бишкеке вновь поднял тему «Северных потоков», причем в неожиданном ключе: Москва, по его словам, готова возобновить поставки газа в Европу, в том числе в Германию, но Берлин не решается сделать встречный шаг.

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