Путин: У властей ФРГ «кишка тонка» возобновить поставки газа из России

Владимир Путин после саммита ШОС в Бишкеке вновь поднял тему «Северных потоков», причем в неожиданном ключе: Москва, по его словам, готова возобновить поставки газа в Европу, в том числе в Германию, но Берлин не решается сделать встречный шаг.