Американец накопит на хорошую машину за 8 месяцев, немец — за 10, русский будет горбатиться годами

АТ

Александр Терехов

Таки зря что ли с детства нам поют сказочку о слаженном механизме, где каждый элемент знает свое место и все надежно работает. И каждый должен ощущать себя шестеренкой в гигантском механизме. Но назовите мне дурака-механика который будет смазывать эту шестеренку сверх меры.В лучшем случае строго по регламенту. Т.е. ничего лишнего, лишь бы крутился и работал. Летел как то с ТУ-154 из Москвы а в самолете до Челябинска только 6 мест заняты. Здорово, да? И вот среди этих 6-ти оказался какой то боооооольшой дяденька и увидев меня поманил к себе типа "сядь рядом, поболтаем". Вот он еще тогда, в1981 году выдал: Да мы вас специально держим на краю пропасти - здесь вы наиболее управляемы: чуть зае...ся - чуть толкну и ты кувырком в пропасть. Если ты нормальный то немного надо чтоб тебя придержать если оскальзнешься. Т.е. концепция управления обществом не изменилась по сей день.