Система ПВО нейтрализовала десять беспилотников, летевших на столицу, – Собянин

Безупречное функционирование систем противовоздушной обороны, находящихся в оперативном подчинении ВС России, позволило своевременно идентифицировать и нейтрализовать очередные летательные аппараты беспилотного типа, принадлежащие ВСУ.
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