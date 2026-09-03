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Metro Москва

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Система ПВО нейтрализовала десять беспилотников, летевших на столицу, – Собянин

Система ПВО нейтрализовала десять беспилотников, летевших на столицу, – Собянин

Безупречное функционирование систем противовоздушной обороны, находящихся в оперативном подчинении ВС России, позволило своевременно идентифицировать и нейтрализовать очередные летательные аппараты беспилотного типа, принадлежащие ВСУ.

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