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Взломай себя, если хочешь жить долго: эти 6 приемов биохакинга замедлят старение

Взломай себя, если хочешь жить долго: эти 6 приемов биохакинга замедлят старение

Биохакинг — это целенаправленное изменение биологических процессов в организме, когда в свои 60-70 лет вы бодры и счастливы, а не лежите тряпочкой в кровати, получаете удовольствие от жизни, активны и управляете своими мыслями и состоянием.

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