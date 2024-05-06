Взломай себя, если хочешь жить долго: эти 6 приемов биохакинга замедлят старение

Биохакинг — это целенаправленное изменение биологических процессов в организме, когда в свои 60-70 лет вы бодры и счастливы, а не лежите тряпочкой в кровати, получаете удовольствие от жизни, активны и управляете своими мыслями и состоянием.
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