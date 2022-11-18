Пехота на поле боя всегда нуждалась в огневой поддержке

Пехоте на поле боя всегда требовалась огневая поддержка. Не всегда мысли могли это дать. Для того чтобы мотострелковые части могли действовать самостоятельно, независимо от танковых частей, они были вооружены боевыми машинами пехоты (БМП).
Популярные статьи
- Современные модели стрелкового оружия России (массовые и армейские, во всяком случае) выпускаются под патрон калибра 5,45 мм
- Простой российский обыватель, как только узнал новость о работе наших парней в Африке - сразу бы возмутился, что мы там забыли, у самих проблем выше крыши
- Пролить свет на то, что происходило, помогут воспоминания немки Греты Нойман, которой на момент взятие русскими Берлина было всего 18 лет
Свежие комментарии