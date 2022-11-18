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Пехота на поле боя всегда нуждалась в огневой поддержке

Пехота на поле боя всегда нуждалась в огневой поддержке

﻿﻿Пехоте на поле боя всегда требовалась огневая поддержка. Не всегда мысли могли это дать. Для того чтобы мотострелковые части могли действовать самостоятельно, независимо от танковых частей, они были вооружены боевыми машинами пехоты (БМП).

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