РЕПЛИКА В. Богданова политологу А. Галлямова на его выступление на ЮТУБ-канале 12, 13. 11.2023 г.

Реплика В. Богданова политологу А. Галлямову на его выступление на ЮТУБ-канале 12, 13.11.2023 г.Аббас! Выражайтесь точнее в своих выступлениях, а именно; не понятно в Ростов увезли труп Путина, или живого? И с какой целью его увезли именно в этот город и кто посмел это сделать с персоной жестокого диктатора всея РУСИ???.