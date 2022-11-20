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Давыдов сыграет против «Денег». Последний раз он выходил на поле в сентябре.

Нападающий «БроукБойз» Сергей Давыдов прокомментировал слова президента «Денег» Станоса перед 1/4 финала Winline Медиалиги «БроукБойз» – «Деньги».

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