Стерва & К°Общество«Мама умоляла родить, а теперь ей внук не нужен» — .Мать ведь все уши мне прожужжала про то, что надо рожать! — со вздохом рассказывает тридцатипятилетняя Полина.Вернуться к статье83НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕкатерина КоваленкоНе надо рожать, если не хочешь иметь детей. Баста!Alina BudkinaРебенку няню, маме на работу, бабушку нафиг.Vera DobryaginaСдаётся мне, бабушке этот ребёнок - её внук - был нужен исключительно, чтобы перед подружками хвастануть - вот, мол, и моя наконец родила))) И бросить сейчас все свои мелкие радости - шопинг, скидки, дачу, заготовки, посиделки - она совсем не готова. Не знаю, конечно, как там этот конфликт разрешится, но я бы подыскала няню, вышла на работу, а бабушка пусть на чужих деток умиляется.Альфия АхмедшинаА не кажется ли вам что ребенка должна васпитывать матьVera DobryaginaКажется. Когда этого ребёнка очень хотят, рожают запланированно, и только и ждут этого события.Елена игрикРебенка должны воспитывать родители, а не бабки-дедки. А если честно, во мне мать тоже долго просыпалась,. Знала, что НАДО мыть, крмить, ухаживать, обязанность. Первые года три, кроме чудовищной усталости и раздражения, не чувствовала ничего. Вот ближе к четырем реально стало легче, а сейчас, когда им 10 и 12, с ними еще и интересно. Сейчас это самые близкие люди на планете. Вроде только вчера в школу пошли, а сын уже в восьмой, дочь в шестой... Это надо пережить, и лучше раньше, чем позже.Vera DobryaginaЛен, это твоя история, а мы обсуждаем то, что выложено сейчас.Елена игрикДа разберется как-нибудь, обратно ж не засунешь))))Комментировать
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