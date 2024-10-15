Хоккеист Малкин повторил рекорд Овечкина в НХЛ

Российский форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин повторил рекорд нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина, набрав два и более очков в трех матчах подряд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в возрасте 38 и более лет.