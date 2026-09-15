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Рамблер

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Пригожин вступился за Дмитриенко после критики со стороны Резника

Пригожин вступился за Дмитриенко после критики со стороны Резника

Продюсер Иосиф Пригожин вступился за певца Ваню Дмитриенко после критики артиста со стороны поэта-песенника Ильи Резника.

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