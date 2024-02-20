Испанское EFE со ссылкой на источники подтвердило гибель российского пилота-перебежчика Максима Кузьминова.
Летчика ВС РФ, угнавшего вертолет, якобы расстреляли. Это правда?
Комментарии
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Samarium
А не может ли это быть фейк, организованный ГУР минобороны Украины с целью скрыть изменника Родины под видом его смерти ??? Нужны веские и неоспоримые доказательства ( экспертиза ДНК) того, что это и есть та самая мразь...
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16 час.
Евгений Кузнецов
А зачем он им нужен?
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16 час.
Балу -
На божий суд все попадут...
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13 час.
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