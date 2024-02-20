Летчика ВС РФ, угнавшего вертолет, якобы расстреляли. Это правда?

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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Комментарии
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Samarium
А не может ли это быть фейк, организованный  ГУР минобороны Украины с целью скрыть изменника Родины под видом его смерти ??? Нужны веские и неоспоримые доказательства ( экспертиза ДНК) того, что это и есть та самая мразь...
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