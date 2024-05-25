Гибель крейсера Варяг: что не так в этой истории

Гибель крейсера «Варяг» вошла в историю российского флота как героический подвиг наших моряков. Современный взгляд на это событие рисует не столь однозначную картину и свидетельствует о том, что у капитана были варианты выхода из ситуации.
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