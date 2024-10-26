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Книжный тур: 7 романов, приглашающих в мысленные путешествия

Книжный тур: 7 романов, приглашающих в мысленные путешествия

Нью-Йорк Руби Намдара, Лондон Алана Милна и Санкт-Петербург Арины Обух — специально для «Сноба» журналист, редактор, администратор отдела партнерских программ музея-заповедника «Царицыно» Катерина Алипова собрала семь романов и семь маршрутов, по которым можно отправиться, просто открыв книгу.

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