В «Зените» не стали озвучивать сроки восстановления Глушенкова

Медведев заявил, что это «врачебная тайна» Председатель правления петербургского «Зенит» Александр Медведев в интервью «РИА Новости» не стал называть сроки восстановления Максима Глушенкова, который получил перелом в матче 5-го тура Российской премьер-лиги с «Химками» (1:1).