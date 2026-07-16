The PNC Financial Services Group (NYSE: PNC) отчитывается за второй квартал

Питтсбург, США. Финансовая корпорация The PNC Financial Services Group, Inc. (NYSE: PNC) представила финансовый отчет за второй квартал, продемонстрировав уверенные результаты благодаря росту чистого процентного дохода (NII) и чистой процентной маржи (NIM).
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