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The PNC Financial Services Group (NYSE: PNC) отчитывается за второй квартал

The PNC Financial Services Group (NYSE: PNC) отчитывается за второй квартал

Питтсбург, США. Финансовая корпорация The PNC Financial Services Group, Inc. (NYSE: PNC) представила финансовый отчет за второй квартал, продемонстрировав уверенные результаты благодаря росту чистого процентного дохода (NII) и чистой процентной маржи (NIM).

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