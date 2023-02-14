Спецборт МЧС России доставит гуманитарную помощь населению Турции

Самолет Ил-76 МЧС России с гуманитарным грузом вылетел в Турецкую Республику.По поручению Президента и Правительства Российской Федерации сформировано 36 тонн гуманитарной помощи для граждан Турции, пострадавших от разрушительного землетрясения.