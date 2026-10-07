Mazda готовит новое поколение BT-50: что об этом известно

Пикап BT-50, который Mazda выпускает уже больше двух десятилетий, получит наследника. Так, по крайней мере, утверждает Винеш Бхинди – управляющий директор австралийского подразделения марки.
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