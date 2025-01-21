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Добрый Мир

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Небритого пигмея не пустили на инаугурацию. Стало известно, почему Трамп отверг Зеленского

Небритого пигмея не пустили на инаугурацию. Стало известно, почему Трамп отверг Зеленского

28,8 тыс прочтений Вчера В Вашингтоне пройдет инаугурация нового президента США Дональда Трампа — событие, которое, как опасаются противники неистового республиканца, может обрушить всю столько лет выстраиваемую глобалистами систему порядка, основанного на правилах.

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Комментарии
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Ирина Жога
А зря. Он бы стриптиз сбацал. Или на пианино сыграл. У кокаиновой хохложидовской мразины, много талантов.
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18 час.
ВМ
Владимир Моргунов
верный пес изжевал тапки пока держал в зубах, да и слюной весь изошел...ХАТИКО ДА И ТОЛЬКО !!!!
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18 час.
m
mihail
Да задрал он всех своими амбициями. Тупорылый скоморох.
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17 час.

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