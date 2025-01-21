Небритого пигмея не пустили на инаугурацию. Стало известно, почему Трамп отверг Зеленского

28,8 тыс прочтений Вчера В Вашингтоне пройдет инаугурация нового президента США Дональда Трампа — событие, которое, как опасаются противники неистового республиканца, может обрушить всю столько лет выстраиваемую глобалистами систему порядка, основанного на правилах.
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