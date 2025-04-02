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Царьград

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Дочь Юлии Началовой вышла в свет с бабушкой и дедушкой

Дочь Юлии Началовой вышла в свет с бабушкой и дедушкой

Семья умершей 5 лет назад певицы посетила шоу в рамках Детской недели моды.18-летняя Вера Алдонина, дочь известной певицы Юлии Началовой, недавно появилась на мероприятии в рамках Детской недели моды в Москве.

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