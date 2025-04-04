NBC: Дмитриев в Вашингтоне обсудил с сенаторами-республиканцами конфликт на Украине

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев 3 апреля встретился в Вашингтоне с сенаторами от Республиканской партии, сообщает NBC News со ссылкой на источники.