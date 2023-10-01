Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Всегда готовы!!! Как пионеры

Всегда готовы!!! Как пионеры

Сатановский заявил, что Россия нанесёт ядерные удары по США и Великобритании Известный российский политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока», член общественного совета при Минобороны РФ Евгений Сатановский завил, что рано или поздно ВС РФ будут вынуждены нанести ядерные удары по военным объектам Запада.

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