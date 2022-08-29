В Вологодской области в рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» сотрудники транспортной полиции и общественники организовали для учащихся экскурсию в эксплуатационном локомотивном депо

Сотрудники Череповецкого линейного отдела полиции, члены Общественного совета и представители организаций транспортной инфраструктуры пригласили учащихся городской школы № 4 и воспитанников социального проекта «Подросток» на познавательную экскурсию.
Популярные статьи
- Лучше всех: российский военнослужащий стал самым точным в истории Армейских международных игр
- Руководители высших военно-учебных заведений государств – участников СНГ выступили за расширение научного сотрудничества в формате Содружества
- В Белоруссии команды конкурса Армейских международных игр «Стальная магистраль» обменялись подарками
Свежие комментарии