📚 В Ливадийской школе открыли Атомкласс В нём расположены два кабинета для изучения математики и естественных наук.
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📚 В Ливадийской школе открыли Атомкласс В нём расположены два кабинета для изучения математики и естественных наук.