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Политика как она есть

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Зеленский уволил посла Украины в США

Зеленский уволил посла Украины в США

Владимир Зеленский подписал указ об увольнении посла Украины в США Ольги Стефанишиной. "Уволить Стефанишину Ольгу Витальевну с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенных штатах Америки", - говорится в документе, опубликованном на сайте Зеленского.

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