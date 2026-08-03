Зеленский уволил посла Украины в США

Политика как она есть

Владимир Зеленский подписал указ об увольнении посла Украины в США Ольги Стефанишиной. "Уволить Стефанишину Ольгу Витальевну с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенных штатах Америки", - говорится в документе, опубликованном на сайте Зеленского.