Радикальные группировки хотят использовать Афганистан как опорный пункт для создания угроз России, заявил глава МИД Сергей Лавров.
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