Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что Россия должна давать жесткий ответ на атаки украинских беспилотников по регионам России.
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