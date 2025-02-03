Нейросетевая рубрика: как искусственный интеллект видит различные тульские локации

Пора вновь пообщаться с нейросетью. Её глазами мир всегда выглядит необычно. Тульская служба новостей попросила нейросеть показать, как она видит некоторые тульские здания и транспорт, опираясь только на их названия.
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