В Ленобласти продлили программу ремонта дорог к садоводствам

До 2027 года планируется отремонтировать 111 объектов В БКЗ «Октябрьский» в рамках садоводческого праздника «Золотой урожай» власти Ленинградской области совместно с коллегами из петербургского правительства продлили программу по ремонту дорог, ведущих к садоводческим хозяйствам в регионе.