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Петербургский дневник

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В Ленобласти продлили программу ремонта дорог к садоводствам

В Ленобласти продлили программу ремонта дорог к садоводствам

До 2027 года планируется отремонтировать 111 объектов В БКЗ «Октябрьский» в рамках садоводческого праздника «Золотой урожай» власти Ленинградской области совместно с коллегами из петербургского правительства продлили программу по ремонту дорог, ведущих к садоводческим хозяйствам в регионе.

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