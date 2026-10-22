Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин рассказал, что оформлять отпуск по уходу за ребёнком на отца финансово целесообразнее в том случае, если в два предыдущих календарных года его официальный доход превышал доход матери.