Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин рассказал, что оформлять отпуск по уходу за ребёнком на отца финансово целесообразнее в том случае, если в два предыдущих календарных года его официальный доход превышал доход матери.
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