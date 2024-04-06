БПЛА ВС РФ на Украине уничтожили снаряды РСЗО «Вампир» ВСУ

В ночь на 6 апреля российские войска снова атаковали объекты ВСУ в Харьковской области. На этот раз под удар попали склады с боекомплектом, прилеты зафиксированы по складам на черноморском побережье в районе Очакова, пишет МК.
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