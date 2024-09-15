Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Отказался от обоев, нашел чем их заменить! Три варианта отделки стен: сделал в своем доме, показываю

Отказался от обоев, нашел чем их заменить! Три варианта отделки стен: сделал в своем доме, показываю

Ровно год назад мы отпраздновали новоселье и завершили наш третий в жизни ремонт под ключ. Именно столько раз мы переезжали с места на место :-) В этот раз я уже понимал, что никаких обоев в доме не будет.

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