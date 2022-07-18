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«Миннесота» продлила форвардов Чаффи и Суэйни на год и 750 000 долларов. Контракты – двусторонние

«Миннесота» объявила о заключении новых однолетних соглашений с форвардами. «Уайлд» продлили Митчелла Чаффи с зарплатой 750 тысяч долларов, в АХЛ его оклад составит 125 тысяч в год.

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