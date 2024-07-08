Премьер-министр Венгрии приехал в Китай для обсуждения «мирного плана» по Украине В Китай с официальным визитом прибыл премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
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Премьер-министр Венгрии приехал в Китай для обсуждения «мирного плана» по Украине В Китай с официальным визитом прибыл премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
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