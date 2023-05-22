В Республике Сербской выразили готовность платить за российский газ в рублях

Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РС БиГ) может начать платить за российский газ в рублях, заявил глава представительства в России Душко Перович.
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