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Официально: Конор Макгрегор и Майкл Чендлер подерутся на UFC 303

Официально: Конор Макгрегор и Майкл Чендлер подерутся на UFC 303

Анонс состоялся на пресс-конференции после турнира UFC 300. Поединок Конора Макгрегора и Майкла Чендлера состоится в ночь на 30 июня на турнире UFC 303, который состоится в Лас-Вегасе (Невада) в рамках Международной бойцовской недели.

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