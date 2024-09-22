В Казани на стройке обнаружили 18 нелегальных мигрантов

Полицейские обнаружили 18 нелегальных мигрантов на стройплощадках Казани. Это произошло во время совместной проверки отдела по борьбе с организованной преступностью, управления миграции МВД и патрульной службы.
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