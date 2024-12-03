Пост главы государства покинет президент Украины Владимир Зеленский в случае, если США осуществят глобальный пересмотр своего внешнеполитического курса, заявил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин, 3 декабря пишет Lenta.
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